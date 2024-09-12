Тело гражданки Турции, убитой израильтянами, доставят в Баку

Тело гражданки Турции Айшенур Эзги Эйги, погибшей несколько дней назад во время мирных протестов на Западном берегу реки Иордан от пуль израильских сил безопасности, сегодня вечером доставят в Баку.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, тело будет передано в посольство этой страны в Баку, после чего отправлено в Стамбул рейсом авиакомпании «Турецкие авиалинии».

Сообщается, что похороны состоятся завтра.

Напомним, что несколько месяцев назад Турция приостановила все связи с Израилем, включая регулярное авиасообщение, в знак протеста против событий в секторе Газа.