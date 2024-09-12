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Тело гражданки Турции, убитой израильтянами, доставят в Баку

... а отсюда в Стамбул
Отдел информации
18:14 3004

Тело гражданки Турции Айшенур Эзги Эйги, погибшей несколько дней назад во время мирных протестов на Западном берегу реки Иордан от пуль израильских сил безопасности, сегодня вечером доставят в Баку.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, тело будет передано в посольство этой страны в Баку, после чего отправлено в Стамбул рейсом авиакомпании «Турецкие авиалинии».

Сообщается, что похороны состоятся завтра.

Напомним, что несколько месяцев назад Турция приостановила все связи с Израилем, включая регулярное авиасообщение, в знак протеста против событий в секторе Газа.

В результате варварских действий Израиля в оккупированном Наблусе была жестоко убита Айшенур Эзги Эйги

Айшенур Эзги Эйги, 26-летняя гражданка США и Турции, участвовала в минувшую пятницу в акции протеста против расширения еврейских поселений в городе Бейта, недалеко от Наблуса и, как сообщают местные СМИ, была убита выстрелом военнослужащего ЦАХАЛа.

Айшенур Эзги Эйги была доставлена в больницу в Наблусе, где вскоре была констатирована ее смерть. Доктор Фуад Нафаа, глава больницы Рафидия, подтвердил, что девушка скончалась от «огнестрельного ранения в голову».

Армия обороны Израиля заявила, что «проводит расследование сообщений о гибели иностранного гражданина в результате стрельбы в данном районе».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи с «трагической утратой», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими».

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Эйги была «убита израильскими оккупационными солдатами в Наблусе».

Белый дом занял сдержанную позицию, не став возлагать вину на какую-либо из сторон, но призвал Израиль провести тщательное расследование.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон «активно собирает дополнительную информацию об обстоятельствах гибели Айшенур Эзги Эйги».

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