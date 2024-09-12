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Сабина Алиева на Международной конференции омбудсменов

18:13 363

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в Международной конференции омбудсменов, которая прошла в итальянской провинции Лацио на тему «Роль омбудсмена как гаранта прав». В мероприятии, целью которого было продвижение прав человека и отсутствия дискриминации в разных странах мира, приняли участие руководители и представители институтов омбудсмена и национальных институтов прав человека из более чем из 50 стран.

Во время своей презентации на сессии под названием «Права человека в условиях глобальных кризисов. Роль омбудсмена» уполномоченный отметила, что в настоящее время мир сталкивается с важными глобальными проблемами, которые затрагивают как права человека, так и окружающую среду.

В контексте изменения климата защита прав и свобод человека стала одним из приоритетных вопросов в деятельности омбудсменов и национальных институтов прав человека, сообщила Сабина Алиева. Она также подчеркнула, что институт омбудсмена Азербайджана организовал многочисленные мероприятия в данной области.

Уполномоченный напомнила, что азербайджанские территории почти 30 лет находились под армянской оккупацией, в результате чего окружающей среде и биоразнообразию был нанесен ущерб, также были совершены экологические преступления.

Сабина Алиева рассказала о минном терроризме, осуществляемом Арменией на азербайджанских территориях, отметив, что мины представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, препятствуют безопасному возвращению бывших внутренне перемещенных лиц на родные земли и создают препятствия для восстановительных и строительных работ в регионе, а также ведут к нарушению экологического баланса из-за взрывов мин.

Уполномоченный сообщила, что в Азербайджане реализуются различные государственные программы, стратегии и национальные планы действий по улучшению экологической ситуации и более эффективному использованию природных ресурсов. Также она отметила, что по указу президента страны 2024 год в Азербайджане объявлен «Годом солидарности ради зеленого мира».

Кроме того, в этом году Азербайджан примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), и в настоящее время проводятся подготовительные работы для высококачественного проведения мероприятия.

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