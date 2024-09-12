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Запад оставил Украину с Зеленским с голыми руками

18:32 1477

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Запад фактически отказался от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.

УНИАН цитирует слова украинского президента, произнесенные на совместной пресс-конференции с президентом Литвы: «Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, - это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия».

В то же время, как сообщает Le Monde, Запад ограничивает Украину в дальнобойных ударах ракетами не только по российской территории, но и по захваченным россиянами территориям Украины.

Как сообщают источники издания, "несколько ошибок" ВСУ сделали Запад более осторожным.

В частности, речь идет об ударе в июне по военной базе, где расположены российские радары «раннего предупреждения» - часть российской ядерной программы.

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