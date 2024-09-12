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Путин готов к китайскому плану

18:50 1016

Президент России Владимир Путин и глава МИД Китая Ван И на встрече в Санкт-Петербурге обсудили украинский кризис, сообщает по итогам переговоров МИД КНР.

Отмечается, что российский президент "высоко оценил китайский план украинского урегулирования - "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией, и вновь заявил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров".

"Ван И заявил, что привержен продвижению политического урегулирования украинского кризиса и готов работать вместе со сторонами, чтобы объединить объективные, рациональные и сбалансированные голоса в международном сообществе", - указано в заявлении.

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