Дуров начал сотрудничать со спецслужбами Франции

После ареста основатель Telegram Павел Дуров начал сотрудничать с французскими спецслужбами, передавая им информацию, которая может помочь идентифицировать пользователей Telegram. Об этом пишет Libération.

«Дверь действительно открывается», — подтвердила Libération Джоанна Брусс, руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа. Газета отмечает, что всем силовикам Франции рекомендовано возобновить расследования, которые были приостановлены из-за невозможности получить информацию от Telegram.