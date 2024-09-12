Прорыв российских войск и на Харьковском направлении

Российские войска перешли к активным наступательным действиям и на Харьковском (Купянско-Лиманском) направлении фронта, стараясь вернуть контроль над ранее потерянными территориями. Об этом заявил в эфире Киев 24 спикер Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин.

По его словам, ранее российские войска в большей мере использовали пехоту, беспилотники, артиллерию и авиацию, а сейчас начали активнее применять бронетехнику.

Бородин добавил, что россияне сосредоточили свое внимание на населенном пункте Боровая Харьковской области - важном логистическом узле, который в перспективе может дать возможность для развития наступательных действий на другие направления.