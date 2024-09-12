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Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном

«дело Тео Клерка»
19:14 1305

Министерство Европы и иностранных дел Франции выступило с протестом по делу французского гражданина Тео Клерка, арестованного в Баку. По мнению французского МИД, Баку допустил дискриминацию в отношении французского гражданина и несправедливо его осудил.

Напомним, что 10 сентября Наримановский районный суд Баку огласил приговор трем иностранцам, которые нарисовали граффити на поездах бакинского метро. Гражданин Франции Тео Клер был приговорен к трем годам тюрьмы. В отношении двух других — гражданина Новой Зеландии Исмаэля Де-Сен Кентена и гражданина Австралии Пола Хана — суд ограничился штрафом.

В своем ответном заявлении МИД Азербайджана осудил «игнорирование Францией, называющей себя правовым государством, судебных процедур Азербайджана». В заявлении отмечается, что замечания французской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Баку указывает, что приговор, вынесенный в отношении французского гражданина и других лиц, умышленно причинивших ущерб государственной собственности, находится в компетенции суда, и французская сторона не имеет права ставить под сомнение это решение.

"Гражданин Франции приговорен к лишению свободы по статье Уголовного кодекса Азербайджана за умышленное уничтожение или порчу имущества. Отметим, что за подобные деяния Тео Клерк ранее был наказан и во Франции, на него был наложен штраф. В целом, по заключению следствия и суда, гражданин Франции отличился особой инициативностью и активностью при совершении преступления. Также в ходе судебного разбирательства выяснилось, что его показания не соответствуют объективным обстоятельствам дела.

Хотя ранее за те же деяния он был оштрафован на определенную сумму, неискренние заявления, сделанные им в суде касательно неосведомленности о незаконности действий такого характера в Азербайджане, а также отсутствие раскаяния в совершенном деянии можно назвать факторами, обусловливающими его более суровое наказание по сравнению с другими подсудимыми. Франция, пытающаяся преподать миру "урок демократии" и высказывающая претензии относительно судебной власти и прав человека в Азербайджане, известна всем нарушением международного права, неоколониальной политикой, расизмом, дискриминацией, исламофобией и ограничением прав человека. Поэтому Франции было бы полезнее извлечь уроки из этой своей деятельности", - говорится в заявлении МИД.

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