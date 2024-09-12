В Нахчыване вновь выявлены финансовые нарушения

Счетная палата Азербайджана провела сравнительный анализ 84 процентов отчетов, представленных ведомствами Нахчыванской Автономной Республики по исполнению внебюджетных средств, и отчетов соответствующего органа исполнительной власти, по итогам которого были выявлены несоответствия.

Об этом говорится в заявлении Счетной палаты Азербайджана.