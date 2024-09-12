В Нахчыване вновь выявлены финансовые нарушения
Счетная палата Азербайджана провела сравнительный анализ 84 процентов отчетов, представленных ведомствами Нахчыванской Автономной Республики по исполнению внебюджетных средств, и отчетов соответствующего органа исполнительной власти, по итогам которого были выявлены несоответствия.
Об этом говорится в заявлении Счетной палаты Азербайджана.
Между отчетами, представленными Государственным агентством водных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики о внебюджетных доходах, и отчетами, представленными соответствующим органом исполнительной власти, была установлена разница в 17,5 тысячи манатов.
К тому же, некоторые бюджетные организации не отразили в своих отчетах внебюджетные доходы: Государственное архивное управление НАР - 23,2 тысячи манатов, финансовый учебный центр министерства финансов НАР - 5,3 тысячи манатов, министерство по чрезвычайным ситуациям НАР - 14,2 тысячи манатов, министерство экономики - 33 тысячи манатов, прокуратура - 737,42 маната, министерство труда и социальной защиты НАР - 7,1 тысячи манатов, Агентство продовольственной безопасности НАР - 23 тысячи манатов, Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам НАР - 200 тысяч манатов.