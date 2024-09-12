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Григоряна арестовали по «делу Шойгу»

19:38 309

В России продолжаются аресты по так называемому делу Шойгу – крупным хищениям и коррупции в системе Минобороны России.

Сегодня суд в Краснодаре арестовал генерального директора компании "ТК-Прогресс" Сурена Григоряна, подозреваемого в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Григорян заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

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