Григоряна арестовали по «делу Шойгу»

В России продолжаются аресты по так называемому делу Шойгу – крупным хищениям и коррупции в системе Минобороны России.

Сегодня суд в Краснодаре арестовал генерального директора компании "ТК-Прогресс" Сурена Григоряна, подозреваемого в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Григорян заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.