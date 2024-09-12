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Познер не изменил Путину

19:42 289

Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте России Владимире Путине.

"Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом", — сказал журналист.

Познер отказался от Запада ради Путина

По словам Познера, он посчитал, что такой подход к делу не имеет ничего общего с журналистикой, и ответил отказом.

"Я сказал: "Нет. Спасибо большое", — заявил он.

После начала войны в Украине Познер перестал появляться в публичном пространстве. У журналиста три гражданства — российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

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