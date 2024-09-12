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Иран все отрицает: ни одной ракеты!

19:45 149

Послы Британии, Франции, Нидерландов и Германии вызваны в МИД Ирана из-за утверждений о возможной отправке Тегераном баллистических ракет России. Об этом сообщает агенство Mizan.

«Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел... а также введения санкций против Ирана послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской Республики», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Соединённые Штаты сообщили союзникам, что Иран якобы отправил баллистические ракеты в Россию.

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