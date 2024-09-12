Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!

По словам Баласаняна, на Армению оказывают серьезное давление, в том числе со стороны Запада, которому нужен этот коридор для перевозки казахстанского урана через Армению и Турцию в Европу.

Напомним, что согласно 9-му пункту подписанного между Арменией, Россией и Азербайджаном документа от 9 (10) ноября 2020 года, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, организует беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, под контролем ФСБ России.

«9-й пункт заявления от 9 ноября будет реализован, Россия и Иран имеют четкую позицию, что это будет так». Об этом в армянских СМИ заявил известный эксперт-международник Григорий Баласанян.

«Как российские пограничники должны нести службу без физического присутствия? Логика заявления от 9 ноября подсказывает, что российские пограничники должны встать между армянскими и азербайджанскими пограничниками. Может быть, они должны нести службу и проверять грузы с помощью беспилотников или из космоса? Я не знаю. Возможно, соответствующая устная договоренность была. После 2020 года уже были случаи, когда нас по итогам устных договоренностей ставили перед фактом», – говорит Баласанян.

Григорян поясняет, что речь идет о контроле не над всем Зангезурским коридором, а над пограничным пунктом, и это разные вещи.

«В заявлении нет пункта, в котором говорилось бы, что Армения не должна контролировать. Более того в 2021 году Оверчук два раза говорил, что дороги Армении и Азербайджана будут находиться под юрисдикцией этих стран», – сказал международник.

По его словам, права Армении в этом вопросе никто не нарушил, чтобы она еще боролась против этого.

«Россия и Иран вчера заявили именно об этом. Следовательно, создавать врагов и бороться против них бессмысленно. Эти усилия лучше направить в другое русло. Извне намеренно была введена информационная повестка, чтобы внести разлад между Ираном и Россией... В Иране идет попытка формирования двоевластия между консерваторами и реформистами. И с резкими заявлениями выступили как раз представители нового политического крыла (реформисты), которые идут по пути углубления отношений с Западом. Однако между Ираном и Россией в глобальном смысле проблем нет, и визит секретаря Совета безопасности ИРИ в Россию был нацелен на то, чтобы остановить словесную перестрелку», – заключил Баласанян.