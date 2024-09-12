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Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»

20:16 2174

Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в Конституции, заявил президент России Владимир Путин на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Мы в России определились со своими главными ценностями, закрепили их в своем основном законе, в Конституции», - сказал глава российского государства.

Он добавил, что Россия защищает ценности всех, кто разделяет эти взгляды: «Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов».

Программные заявления Путина

Россия никому не навязывает ценности, но поддерживает свои, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами".

По мнению Путина, многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы холодной войны.

«Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны! В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы - дискриминацию, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам», - сказал Путин.

Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, считает Путин.

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