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Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО»

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"Если Украина начнет применять против РФ западное высокоточное оружие большой дальности - это будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине", — заявил в интервью российским телеканалам президент России Владимир Путин.

“Это будет значить, что США, НАТО и европейские страны напрямую воюют с Россией, что уже существенным образом меняет саму суть, природу конфликта. А если это так - мы будем принимать соответствующие решения“.

Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет, указал Путин.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил глава российского государства.

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