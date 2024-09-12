Эрдоган забирает и арабский мир

После 13-летнего перерыва Турция впервые приглашена на 162-е заседание глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое пройдет в Каире. Приглашение достаточно символичное, поскольку оно совпало с призывом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к исламским странам объединиться против «возрастающей угрозы экспансионизма» со стороны Израиля. Приглашение на заседание в Каире подчеркивает также, что на фоне формирования новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, вызванного усиливающейся поселенческой политикой государства Израиль, арабские страны, отодвинув на второй план былые политические противоречия, признали влияние Турции. Что подтверждает приглашение на встречу министров иностранных дел, поступившее Турции от имени всех членов ЛАГ, включая Сирию. Таким образом, арабские страны рассматривают Турцию как своеобразный «центр тяжести» в противостоянии с Израилем.

Напомним читателям haqqin.az, что события «арабской весны», начавшиеся в 2010 году, стали своего рода «черной кошкой», пробежавшей между Турцией и арабскими странами, а реакция Анкары на изменения, происходившие на Ближнем Востоке, привела к резкому ухудшению связей Турции с арабскими монархиями. Но, начиная с 2020 года, последовательные шаги Анкары по восстановлению отношений с арабским миром начали давать положительные результаты. Время постепенно сгладило противоречия с Турцией, вызванные «арабской весной», а шаг бывшего президента США Дональда Трампа, признавшего в 2017 году Иерусалим столицей Израиля, вкупе с возвращением на пост премьер-министра еврейского государства крайне правого Биньямина Нетаньяху способствовали нарастанию нестабильности на Ближнем Востоке, ставшей своего рода прологом нового регионального конфликта. Жесткое вооруженное противостояние между Израилем и ХАМАС, начавшееся в октябре 2023 года и продолжающееся по сей день, превратило регион в поле боя, затронув, прежде всего, сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В настоящее время существует значительный риск распространения войны на Ливан и Сирию. Даже некоторые арабские лидеры, которые поддерживают открытые или тайные отношения с Израилем, испытывают сегодня глубокое недоверие к экспансионистской политике премьер-министра Нетаньяху. Как и следовало ожидать, сложившаяся критическая ситуация стала импульсом, побудившим арабских лидеров искать поддержку как в мусульманском мире, так и за его пределами.

Как уже упоминалось, с 2020 года отношения между Анкарой и арабским миром значительно улучшились. До этого Турция поддерживала тесные отношения только со своим стратегическим союзником в арабском мире — Катаром, поставляя этой стране дроны «Байрактар» и другое вооружение, а также создав в Катаре единственную свою военную базу в зоне Персидского залива. В 2022 году были нормализованы отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поводом, в первую очередь, стала озабоченность Абу-Даби вопросами обороны и безопасности. В результате, ОАЭ закупили у Анкары дроны «Байрактар» TB2, прекрасно проявившие себя в ходе боевых действий в Ливии и Карабахе. В 2023 году наметилось сближение Анкары с Эр-Риадом. В результате, Турция смогла привлечь саудовский капитал, продала королевству дроны и другое турецкое вооружение, а также включила в повестку дня вопрос о создании в Саудовской Аравии совместного производственного центра компании Baykar. Ну а после того, как Хакан Фидан, хорошо известный в арабском мире еще в бытность руководителем турецкой разведки, стал главой МИД, отношения между Турцией и арабскими странами укрепились еще больше и, наконец, были предприняты важные шаги по сближению Анкары с ведущей страной региона – Египтом, результатом которых стали визиты Эрдогана в Каир и президента ас-Сиси – в Анкару. Согласно источникам в Каире, Египет, дабы углубить отношения с Турцией, обратился к Анкаре с просьбой продать ему некоторые модели БПЛА и суда для военно-морского флота.