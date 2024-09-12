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Внучка Муссолини ушла из правящей партии

20:52 705

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Ракеле заявила, что покидает партию премьер-министра Джорджи Мелони «Братья Италии» из-за слишком правых идей политсилы. Об этом сообщает Reuters.

«Пришло время перевернуть страницу и присоединиться к партии, которая, как я чувствую, ближе к моим умеренным и центристским взглядам», — цитирует агентство 50-летнюю внучку Муссолини.

Ракеле заявила, что не согласна с Мелони по ряду вопросов, в том числе не поддержала травлю алжирской спортсменки Иман Хелиф, которую премьер-министр подвергла жесточайшей критике за участие в Олимпиаде, подозревая в смене пола.

В настоящий момент внучка Муссолини является городским советником в Риме, набрав на выборах 2021 года наибольшее количество голосов. В ближайшем будущем она планирует присоединиться к центристской партии «Вперед, Италия».

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