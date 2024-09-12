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50 тысяч армян покинули Зангезур

заявление экс-министра
21:00 3440

После войны 2020 года территорию исторического Зангезура покинули 50 тысяч человек. Об этом в беседе с Новости Армении – NEWS.am заявил один из бывших активистов карабахского сепаратизма, «экс-министр инфраструктуры» Айк Ханумян.

«Это является для Армении проблемой в сфере безопасности или нет? Почему для ее решения не делается ничего? », – задался вопросами он.

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