А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо

Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Э.Амирбеков заявил, что наступило идеальное время для оценки двусторонних отношений и изучения новых возможностей для их развития.

Речь шла о конкретных секторах, где сотрудничество двух стран могло бы быть взаимовыгодным, в том числе в областях энергетики, добычи полезных ископаемых, профессионального образования, гуманитарной помощи.

Эльчин Амирбеков также отметил важность, которую Азербайджан придает отношениям с африканскими странами, подчеркнул наличие прочных связей, установленных с большинством африканских стран.