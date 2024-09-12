Путин давно в Москве, а Украина все еще теребит Монголию

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом Владимира Путина.

"12 сентября МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в ходе встречи с генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны", - заявили в МИД Украины.

В заявлении отмечается, что до монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как субъекта Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.