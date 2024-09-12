Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза

Объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан за шесть месяцев 2024 года сократился более чем в два раза. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

«Объем переводов снизился более чем вдвое с $608 млн до $287,1 млн», — говорится в публикации.

Специалисты также отмечают, что доля переводов из России занимает 50% рынка Азербайджана, а в середине 2023 года этот показатель составлял 68,2%.