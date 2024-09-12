USD 1.7000
EUR 1.8727
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Новость дня
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза

21:19 1421

Объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан за шесть месяцев 2024 года сократился более чем в два раза. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

«Объем переводов снизился более чем вдвое с $608 млн до $287,1 млн», — говорится в публикации.

Специалисты также отмечают, что доля переводов из России занимает 50% рынка Азербайджана, а в середине 2023 года этот показатель составлял 68,2%.

50 тысяч армян покинули Зангезур
50 тысяч армян покинули Зангезур заявление экс-министра
21:00 3449
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!» Депутат Бундестага Евгений Шмидт комментирует для haqqin.az
21:35 1346
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
21:19 1422
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
21:06 1796
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО»
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО» срочно в номер, новость дополняется
20:22 5371
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира продолжение главной темы
15:55 4158
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
20:36 1926
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном «дело Тео Клерка»
19:14 4724
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 3101
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
20:16 2182
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
19:58 4654

ЭТО ВАЖНО

50 тысяч армян покинули Зангезур
50 тысяч армян покинули Зангезур заявление экс-министра
21:00 3449
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!» Депутат Бундестага Евгений Шмидт комментирует для haqqin.az
21:35 1346
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
21:19 1422
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
21:06 1796
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО»
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО» срочно в номер, новость дополняется
20:22 5371
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира продолжение главной темы
15:55 4158
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
20:36 1926
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном «дело Тео Клерка»
19:14 4724
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 3101
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
20:16 2182
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
19:58 4654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться