Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
21:19 1421
Объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан за шесть месяцев 2024 года сократился более чем в два раза. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG со ссылкой на Центробанк Азербайджана.
«Объем переводов снизился более чем вдвое с $608 млн до $287,1 млн», — говорится в публикации.
Специалисты также отмечают, что доля переводов из России занимает 50% рынка Азербайджана, а в середине 2023 года этот показатель составлял 68,2%.
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