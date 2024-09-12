Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»

На фоне успеха на выборах в ФРГ крайне правых партий и вооруженных нападений исламистов на немецких граждан правительство Олафа Шольца приняло решение восстановить с 16 сентября на шесть месяцев внутренний пограничный контроль на сухопутных границах Федеративной Республики Германии с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. В качестве официального повода для столь радикального решения называются защита от угрозы терроризма, международной преступности и проникновения нелегалов с поддельными документами. Напомним, что всего девять лет назад, весной 2015 года, правительство Ангелы Меркель широко открыло двери Германии для беженцев из Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. Немцы встретили беженцев с распростертыми объятиями, предоставив им бесплатно юридическую помощь, жилье, коммунальные услуги, денежные пособия, сезонную одежду… Детей беженцев устроили в детсады и школы, взрослым открыли курсы немецкого языка, дали возможность обучиться новым профессиям и стать частью европейской цивилизации, свободного демократического общества. Кабинет Меркель с оптимизмом надеялся на поэтапную интеграцию выходцев из исламских государств в демократическое сообщество, которая должна была стать очередным направлением германского плюрализма и мультикультурализма.

Но уже через несколько месяцев германские города были охвачены волнами изнасилований 12-13-летних девочек, грабежами, наркоторговлей, убийствами… В канун наступления нового 2016 года выходцы из Северной Африки устроили настоящую охоту на женщин, традиционно вышедших на центральные площади Берлина, Кельна и других немецких городов, чтобы отпраздновать Новый год. Впоследствии разгул криминалитета был усилен актами политического терроризма в исполнении разного рода исламистских группировок. В мае этого года в центре Гамбурга прошла демонстрация, организованная экстремистским объединением Muslim Interaktiv, участники которой требовали ввести на немецкой земле законы халифата. В последние годы германское общество было буквально шокировано ужасными нападениями, совершенными религиозными радикалами. В Вюрцбурге Риаз Кхан Ахмадзай, 17-летний беженец из Афганистана, вооружившись топором и ножом, напал на пассажиров регионального поезда, нанеся тяжелые ранения четырем пассажирам и случайному прохожему уже после бегства с места преступления. Совсем недавно, в ночь с 23 на 24 августа, в городе Золинген, вооруженный ножом 26-летний сирийский беженец убил трех человек и тяжело ранил восьмерых. Глава МВД Германии Нэнси Фезер признала, что рост преступлений в 2023 году имеет прямую связь с миграцией, поскольку 41 процент задержанных на правонарушения, то есть 923 тысячи человек, являются иностранцами.

«Мы должны говорить об этом ясно, без робости и обиды», - заявила Фезер на пресс-конференции, посвященной ситуации с безопасностью в стране. Глава МВД отметила, что в прошлом году в Германии было зафиксировано 5,9 миллиона преступлений - рост на 5,5 процента. Что же касается числа актов насилия, то они возросли на 8,6 процента. Решение правительства ФРГ о пограничном контроле было опротестовано Грецией, как мера, способная привести к ликвидации Шенгенского договора. Хотя в Европейском Союзе запрещен внутренний паспортный контроль, в начале 2024 года, после пересмотра ряда пунктов Шенгенского кодекса, странам договора было позволено в случае реальных угроз общественному порядку или безопасности вводить на шесть месяцев паспортный контроль. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ), сказал в интервью haqqin.az, что решение восстановить с 16 сентября пограничный контроль, скорее всего, не будет реализовано из-за разногласий между коалиционным правительством и парламентской оппозицией. По мнению Шмидта, между ростом преступности и миграцией есть абсолютная связь, подтвержденная статистикой. «За прошедшие годы в Германии отмечается значительный рост тяжких преступлений со стороны мигрантов – грабежи, групповые изнасилования, убийства, - отметил депутат Бундестага. - В этом году мы также наблюдаем рост преступности со стороны мигрантов. Кульминацией стало нападение сторонника ИГ на участников празднований Дня города в Золингене. Сейчас в стране идет дискуссия о том, как совершенствовать миграционную политику, поскольку то, что происходит сейчас с безопасностью граждан, абсолютно неприемлемо.