Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»
На фоне успеха на выборах в ФРГ крайне правых партий и вооруженных нападений исламистов на немецких граждан правительство Олафа Шольца приняло решение восстановить с 16 сентября на шесть месяцев внутренний пограничный контроль на сухопутных границах Федеративной Республики Германии с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией.
В качестве официального повода для столь радикального решения называются защита от угрозы терроризма, международной преступности и проникновения нелегалов с поддельными документами.
Напомним, что всего девять лет назад, весной 2015 года, правительство Ангелы Меркель широко открыло двери Германии для беженцев из Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. Немцы встретили беженцев с распростертыми объятиями, предоставив им бесплатно юридическую помощь, жилье, коммунальные услуги, денежные пособия, сезонную одежду… Детей беженцев устроили в детсады и школы, взрослым открыли курсы немецкого языка, дали возможность обучиться новым профессиям и стать частью европейской цивилизации, свободного демократического общества. Кабинет Меркель с оптимизмом надеялся на поэтапную интеграцию выходцев из исламских государств в демократическое сообщество, которая должна была стать очередным направлением германского плюрализма и мультикультурализма.
Но уже через несколько месяцев германские города были охвачены волнами изнасилований 12-13-летних девочек, грабежами, наркоторговлей, убийствами… В канун наступления нового 2016 года выходцы из Северной Африки устроили настоящую охоту на женщин, традиционно вышедших на центральные площади Берлина, Кельна и других немецких городов, чтобы отпраздновать Новый год.
Впоследствии разгул криминалитета был усилен актами политического терроризма в исполнении разного рода исламистских группировок.
В мае этого года в центре Гамбурга прошла демонстрация, организованная экстремистским объединением Muslim Interaktiv, участники которой требовали ввести на немецкой земле законы халифата.
В последние годы германское общество было буквально шокировано ужасными нападениями, совершенными религиозными радикалами. В Вюрцбурге Риаз Кхан Ахмадзай, 17-летний беженец из Афганистана, вооружившись топором и ножом, напал на пассажиров регионального поезда, нанеся тяжелые ранения четырем пассажирам и случайному прохожему уже после бегства с места преступления.
Совсем недавно, в ночь с 23 на 24 августа, в городе Золинген, вооруженный ножом 26-летний сирийский беженец убил трех человек и тяжело ранил восьмерых.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер признала, что рост преступлений в 2023 году имеет прямую связь с миграцией, поскольку 41 процент задержанных на правонарушения, то есть 923 тысячи человек, являются иностранцами.
«Мы должны говорить об этом ясно, без робости и обиды», - заявила Фезер на пресс-конференции, посвященной ситуации с безопасностью в стране. Глава МВД отметила, что в прошлом году в Германии было зафиксировано 5,9 миллиона преступлений - рост на 5,5 процента. Что же касается числа актов насилия, то они возросли на 8,6 процента.
Решение правительства ФРГ о пограничном контроле было опротестовано Грецией, как мера, способная привести к ликвидации Шенгенского договора. Хотя в Европейском Союзе запрещен внутренний паспортный контроль, в начале 2024 года, после пересмотра ряда пунктов Шенгенского кодекса, странам договора было позволено в случае реальных угроз общественному порядку или безопасности вводить на шесть месяцев паспортный контроль.
Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ), сказал в интервью haqqin.az, что решение восстановить с 16 сентября пограничный контроль, скорее всего, не будет реализовано из-за разногласий между коалиционным правительством и парламентской оппозицией.
По мнению Шмидта, между ростом преступности и миграцией есть абсолютная связь, подтвержденная статистикой.
«За прошедшие годы в Германии отмечается значительный рост тяжких преступлений со стороны мигрантов – грабежи, групповые изнасилования, убийства, - отметил депутат Бундестага. - В этом году мы также наблюдаем рост преступности со стороны мигрантов. Кульминацией стало нападение сторонника ИГ на участников празднований Дня города в Золингене. Сейчас в стране идет дискуссия о том, как совершенствовать миграционную политику, поскольку то, что происходит сейчас с безопасностью граждан, абсолютно неприемлемо.
В этой связи фракция АдГ в Бундестаге выступила с предложением принять до 2025 года меры по миграционному вопросу. Прежде всего, необходимо устранить причины, толкающие людей покидать насиженные места и искать прибежище в Германии. Главная из них - высокие социальные пособия, мотивирующие 97 процентов беженцев. Наша партия предлагает полностью отменить денежные выплаты беженцам и перевести их на обеспечение по формуле «хлеб-постель-мыло». Другими словами, обеспечивать их за счет государства всем необходимым, но без денежного пособия. Потому, что на эти деньги просители убежища покупают алкоголь и наркотики, под воздействием которых и совершают большинство преступлений. Необходимо убрать бесплатную юридическую помощь, позволяющую отказникам на годы затягивать процесс их депортации. Следует также отменить закон, позволяющий принимать гражданство ФРГ при наличии гражданства другой страны. То есть установить мораторий на натурализацию. И выдавать гражданство только тем, кто работает на германское общество, а не сидит на шее немецких налогоплательщиков. С миллионом неработающих сирийцев и полмиллионом афганцев, комфортно живущих за счет пособий, надо что-то делать. Почти два миллиона беженцев, сидящих на пособии, — это абсолютно неприемлемая нагрузка на социальную систему ФРГ, которая в итоге сказывается и на состоянии безопасности в стране».
Собеседник haqqin.az уверен в том, что всех мигрантов без документов, стремящихся попасть в Германию, надо разворачивать обратно уже на границе.
«По действующим в ЕС законам, беженцев из безопасной страны следует возвращать на родину, - говорит Евгений Шмидт. - К примеру, сейчас в Сирии и Ираке активные военные действия официально не ведутся. Соответственно, миллион сирийцев можно выслать домой. Однако власти Германии сознательно не делают этого. Иммигрантов запустили в ФРГ, чтобы быстро натурализовать их, дать им гражданство, чтобы за счет их голосов усилить свою электоральную поддержку. Ведь по новому законодательству иностранец, даже полулегально проживший в Германии три года, может претендовать на получение гражданства.
Когда наша партия говорит о «нулевой терпимости», то имеет в виду депортацию всех, кто прибыл в ФРГ нелегально, ну и, естественно, преступников и потенциальных террористов. Понятно, что к тем, кто работает и соблюдает законы ФРГ, нет и не может быть никаких претензий. Необходимо убрать все уловки и лазейки для тех, кто официально не признан беженцем. А таких - сотни тысяч. Эти люди не посещают курсы интеграции, не учат немецкий, не работают, зато фигурируют в криминальных сводках полиции. С самого начала, когда в страну завезли просителей убежища из Сирии, Афганистана, Сомали и других стран, было понятно, что у себя на родине эти люди не состоялись, следовательно, никаких перспектив на рынке труда Германии у них нет. Не думаю, что немецкие политики были настолько наивны, что не понимали: интегрировать в рынок Германии не умеющих читать и писать людей из горных афганских аулов невозможно даже теоретически! Ведь эти люди понятия не имеют, что такое рабочий день. Цивилизация, в которую они попали, им не только незнакома, но и абсолютно чужда! Они приехали в ФРГ только ради социальных пособий. Работать они не намерены, да и нет у них никакой мотивации к труду в Германии. Как следствие, миллиарды евро из государственного бюджета ФРГ уходят в никуда».