USD 1.7000
EUR 1.8727
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Новость дня
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»

22:13 1139

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что призывал к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку на протяжении долгих лет.

Об этом сообщает ТАСС.

"Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: "Реши эту проблему!", - рассказал Лукашенко. На что, по его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: "Нет, мы будем воевать". "Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам (Пашинян - прим. ТАСС) Карабах признал, что это территория Азербайджана", - заявил Лукашенко. "На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Ну я говорю, похоже на нашего "друга" на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Пашинян стреляет по Беларуси, но хочет попасть в Россию

По его словам, "первые наскоки" со стороны руководства Армении были на Беларусь. "Ну ясно, что целился он в нас, а пытался попасть в Россию. Мы с Путиным это прекрасно видели, понимали. И я Путину говорил, и он мне говорил, что нам не надо обострять отношения. Чтобы армянский народ не подумал, что мы против армян. И, как видите, мы никак не реагировали", - сказал белорусский президент.

Лукашенко считает, что "европейцы, прежде, чем он (премьер Армении - прим. ТАСС) туда вступит (на Запад - прим. ТАСС), от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать". "За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там, на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению", - отметил Лукашенко.

"Вы что, думаете Армению ждут где-то? Ни нас, ни Армению, ни Украину никто нигде не ждет", - считает президент Беларуси.

50 тысяч армян покинули Зангезур
50 тысяч армян покинули Зангезур заявление экс-министра
21:00 3460
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!» Депутат Бундестага Евгений Шмидт комментирует для haqqin.az
21:35 1350
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
21:19 1428
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
21:06 1802
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО»
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО» срочно в номер, новость дополняется
20:22 5378
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира продолжение главной темы
15:55 4159
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
20:36 1928
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном «дело Тео Клерка»
19:14 4731
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 3103
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
20:16 2184
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
19:58 4665

ЭТО ВАЖНО

50 тысяч армян покинули Зангезур
50 тысяч армян покинули Зангезур заявление экс-министра
21:00 3460
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!»
Страны Евросоюза и СМИ бьют тревогу: «Прощай Шенгенский договор!» Депутат Бундестага Евгений Шмидт комментирует для haqqin.az
21:35 1350
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
Денежные переводы из России в Азербайджан сократились в два раза
21:19 1428
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
А Эльчин Амирбеков уехал далеко… в Буркина-Фасо
21:06 1802
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО»
Путин: «Это будет означать начало войны России с НАТО» срочно в номер, новость дополняется
20:22 5378
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира
Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира продолжение главной темы
15:55 4159
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
20:36 1928
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном
Еще одна дипломатическая дуэль между Францией и Азербайджаном «дело Тео Клерка»
19:14 4731
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 3103
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
Путин: «Мы храним веру отцов, они утратили нравственные границы»
20:16 2184
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
Григорий Баласанян: Зангезурский коридор будет!
19:58 4665
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться