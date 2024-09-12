Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»

"Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: "Реши эту проблему!", - рассказал Лукашенко. На что, по его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: "Нет, мы будем воевать". "Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам (Пашинян - прим. ТАСС) Карабах признал, что это территория Азербайджана", - заявил Лукашенко. "На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Ну я говорю, похоже на нашего "друга" на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - сказал Лукашенко.

По его словам, "первые наскоки" со стороны руководства Армении были на Беларусь. "Ну ясно, что целился он в нас, а пытался попасть в Россию. Мы с Путиным это прекрасно видели, понимали. И я Путину говорил, и он мне говорил, что нам не надо обострять отношения. Чтобы армянский народ не подумал, что мы против армян. И, как видите, мы никак не реагировали", - сказал белорусский президент.

Лукашенко считает, что "европейцы, прежде, чем он (премьер Армении - прим. ТАСС) туда вступит (на Запад - прим. ТАСС), от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать". "За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там, на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению", - отметил Лукашенко.

"Вы что, думаете Армению ждут где-то? Ни нас, ни Армению, ни Украину никто нигде не ждет", - считает президент Беларуси.