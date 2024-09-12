Reuters: Харрис оставляет Трампа позади

По данным опроса Reuters/Ipsos, на общенациональном уровне вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов - 47% против 42% - за менее чем два месяца до президентских выборов.

Отмечается, что Харрис увеличила отрыв в общенациональном рейтинге от Трампа после президентских дебатов, в которых, по мнению большинства респондентов, она победила.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos вице-президент США опережала оппонента на четыре пункта.