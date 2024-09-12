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Еще четверо американцев шпионили на Россию

22:26 213

Жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, двоим из которых 82 и 78 лет, соответственно, виновными в иноагентской работе в интересах правительства России, говорится в заявлении Минюста США.

"Сегодня присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, всех из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты, в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства", - говорится в заявлении ведомства.

Все они были связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым – о чем писал haqqin.az - которого обвинили в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение.

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