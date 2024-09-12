Великобритания, обещая новые транши помощи Украине, вписывает себя в историю как спонсор террористов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне по итогам визита главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Результаты пребывания главы Форин офиса Дэвида Лэмми в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлеченности Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", - сказано в нем. - Под сбивчивый экскурс в историю то ли "российского империализма", то ли британской работорговли Киеву обещают все новые транши помощи и денег. Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит".