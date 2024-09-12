Финляндия обстреляла Мурманск? Хельсинки опровергает

Как сообщает ВВС со ссылкой на финскую общественную вещательную организацию Ylе, что Генеральный штаб Вооруженных сил Финляндии прокомментировал публикации в российских СМИ о сбитых накануне в Мурманской области дронах недалеко от базы тяжелых бомбардировщиков «Оленья».

Местные власти в среду сообщали о сбитии трех дронов. Вскоре после этого некоторые популярные в России телеграм-каналы (такие как Mash) написали, что дроны могли быть запущены с территории соседней Финляндии.

Российские власти говорили о «вражеских» беспилотниках, под чем обычно понимаются украинские. Украина обладает как мотивом, так и возможностями для нанесения ударов по «Оленьей», ее беспилотники долетали туда и ранее, и в Киеве это не скрывали.

«Утверждения о том, что дроны запускались из Финляндии, — неправда, — цитирует Yle заявление Генштаба. — Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России».

В финском Генштабе также указывают, что публикации о причастности Финляндии могут быть элементом российской кампании электронного влияния, и призывают относиться к ним критически.