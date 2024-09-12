Финляндия обстреляла Мурманск? Хельсинки опровергает
Генеральный штаб Финляндии заявил, что не запускал 11 сентября дроны, атаковавшие российскую авиабазу под Мурманском.
Как сообщает ВВС со ссылкой на финскую общественную вещательную организацию Ylе, что Генеральный штаб Вооруженных сил Финляндии прокомментировал публикации в российских СМИ о сбитых накануне в Мурманской области дронах недалеко от базы тяжелых бомбардировщиков «Оленья».
Местные власти в среду сообщали о сбитии трех дронов. Вскоре после этого некоторые популярные в России телеграм-каналы (такие как Mash) написали, что дроны могли быть запущены с территории соседней Финляндии.
Российские власти говорили о «вражеских» беспилотниках, под чем обычно понимаются украинские. Украина обладает как мотивом, так и возможностями для нанесения ударов по «Оленьей», ее беспилотники долетали туда и ранее, и в Киеве это не скрывали.
«Утверждения о том, что дроны запускались из Финляндии, — неправда, — цитирует Yle заявление Генштаба. — Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России».
В финском Генштабе также указывают, что публикации о причастности Финляндии могут быть элементом российской кампании электронного влияния, и призывают относиться к ним критически.