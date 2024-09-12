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Блинкен позвонил Пашиняну

12 сентября 2024, 22:56 1396

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Согласно релизу правительства Армении, Пашинян и Блинкен также обменялись мнениями о двусторонней повестке Еревана и Вашингтона.

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