Блинкен позвонил Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Согласно релизу правительства Армении, Пашинян и Блинкен также обменялись мнениями о двусторонней повестке Еревана и Вашингтона.