Блинкен позвонил Пашиняну
12 сентября 2024, 22:56 1396
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили переговорный процесс между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Согласно релизу правительства Армении, Пашинян и Блинкен также обменялись мнениями о двусторонней повестке Еревана и Вашингтона.
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