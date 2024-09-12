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Спецслужбы Чехии: Россия вербует агентов через Telegram

12 сентября 2024, 23:17 610

Спецслужбы Чехии назвали Россию самой большой угрозой для безопасности своей страны и подчеркнули, что Москва пытается восстановить влияние своей агентуры, которую "проредило" масштабное изгнание сотрудников российского посольства в Праге.

Как сообщает ČTK, пишет "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе Службы безопасности информации (BIS).

Контрразведка Чехии в течение года больше всего фокусировалась "на злонамеренной деятельности России, а также киберугрозах и угрозах, связанных с современными технологиями. Усилили внимание и к деятельности Китая".

Лубянка, здание ФСБ России

"Попытки России с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок" сейчас являются самой большой угрозой и самым большим вызовом для мирового сообщества", – отметил в докладе директор BIS Михал Куделка.

В нем добавляют, что Россия представляет угрозу не только из-за войны в Украине, но и из-за ее усилий по углублению конфликтов в обществах стран Запада, распространению дезинформации, диверсионной деятельности, что продолжит оставаться серьезным вызовом безопасности в обозримом будущем.

Контрразведка отметила, что Россия пытается восстановить влияние своей агентуры в Чехии под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021-2022 годах. Поэтому РФ чаще осуществляла шпионские операции и операции влияния или напрямую с территории РФ, или с территории дружественных или нейтральных стран.

Для этого используют как долгосрочную дипломатическую аккредитацию, так и краткосрочные визы. Повысился и риск того, что чехов, которые с какой-то целью поедут в Россию, попытаются вербовать российские спецслужбы для шпионажа против Чехии. Риск приезда в Чехию завербованных россиянами сообщников или спецслужащих под прикрытием оценивают как высокий.

Для вербовки новых агентов россияне прежде всего используют мессенджер Telegram.

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