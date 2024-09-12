Спецслужбы Чехии: Россия вербует агентов через Telegram

Спецслужбы Чехии назвали Россию самой большой угрозой для безопасности своей страны и подчеркнули, что Москва пытается восстановить влияние своей агентуры, которую "проредило" масштабное изгнание сотрудников российского посольства в Праге.

Как сообщает ČTK, пишет "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе Службы безопасности информации (BIS).

Контрразведка Чехии в течение года больше всего фокусировалась "на злонамеренной деятельности России, а также киберугрозах и угрозах, связанных с современными технологиями. Усилили внимание и к деятельности Китая".