Германия срывает крупные проекты Турции

Германия, которая в последнее время систематически препятствует Турции в решении стратегических вопросов, отказалась передать Анкаре уже оплаченные системы для атомной электростанции «Аккую». Возвращаясь с июльского саммита лидеров НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился в интервью с сопровождавшими его журналистами, что турбины, произведенные компанией Siemens для АЭС «Аккую», задержаны на германской таможне. «Это вызвало у нас серьезное беспокойство, - признался тогда президент. - Я напомнил об этом канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе нашей двусторонней встречи».

Эрдоган также отметил, что будет внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры. С тех пор прошло около двух месяцев. И вот на днях Алпарслан Байрактар, турецкий министр энергетики и природных ресурсов, сообщил, что, несмотря на произведенную предоплату, немецкая компания Siemens не отправила детали оборудования для АЭС «Аккую», что привело к срыву проекта. «Компания Siemens обязана компенсировать нам нанесенный ущерб, - заявил Байрактар. - Учитывая, что Siemens имеет на турецком рынке сильные позиции, его действия необъяснимы. Если целью является введение санкций против России, то пострадавшей стороной оказывается не Россия, а только Турция, терпящая убытки. Мы даже предоставили гарантии, что закупленные нами товары будут использоваться исключительно на территории Турции». После чего Байрактар добавил, что уже достигнуто соглашение о закупке в Китае недопоставленного оборудования.

Возникает вопрос: имеет ли право какая-либо страна или международная компания отказаться от выполнения обязательств по проекту после того, как заказ был принят и оплачен? Что говорит на этот счет международное право? И какие официальные шаги может предпринять в этой связи Анкара? Турецкая сторона считает, что между Берлином и Анкарой существует прочное торговое соглашение, в котором прописаны стоимость и сроки доставки продукции. После того, как Турция выполнила свои финансовые обязательства, отказ компании от выполнения обязательств можно считать нарушением закона. Эксперты полагают, что попытка Германии манипулировать темой антироссийских санкций не имеет ни малейшего смысла, поскольку АЭС «Аккую», во-первых, строится на территории Турции и является собственностью турецкого государства, а во-вторых, был начат еще до российского вторжения в Украине. Что же касается возможных действий со стороны Турции, то контракт подробно оговаривает меры на случай возникновения споров. Обычно такие разногласия решаются через международный арбитражный суд. Тем не менее, прежде, чем прибегнуть к этому, Турция должна официально обратиться к компании Siemens и правительству ФРГ и потребовать от них выполнения взятых обязательств. Если же немецкая сторона не предпримет необходимых шагов, то Анкара сможет воспользоваться всеми предусмотренными правами. В этом случае Турция может потребовать не только возврата уплаченных средств, но и компенсации за причиненный ущерб.