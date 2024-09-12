Трамп отказался от дебатов с Харрис… и обвинил ее в коммунизме

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказывается провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от Демократической партии - вице-президентом Камалой Харрис.

"Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: "Я хочу повторного поединка". Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов, - написал он в Truth Social. - Она не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет".