Подозрительное решение судьи Джафарова

После того, как в октябре прошлого года Шафаг Гусейнли была освобождена от должности директора Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), уволенная подала иск против Министерства молодежи и спорта с требованием восстановить ее в прежней должности с выплатой компенсации за причиненный ущерб. Известный юрист Акрам Гасанов, защищающий интересы Гусейнли, сообщил haqqin.az, что Низаминский районный суд удовлетворил иск его клиента. Однако Министерство молодежи и спорта, не согласившись с решением суда, подало апелляцию, в ходе рассмотрения которой произошло нечто неожиданное - не объяснив причин, судья Апелляционного суда Намик Джафаров объявил самоотвод.

«Шафаг Гусейнли была уволена приказом министра молодежи и спорта от 9 октября 2023 года на основании пункта «ç» статьи 70 Трудового кодекса Азербайджана, согласно которому увольнение было связано с грубым нарушением трудовых обязанностей, - рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az Акрам Гасанов. - Однако мою подзащитную уволили в тот момент, когда она находилась в командировке, что является нарушением Трудового кодекса. Согласно закону, нельзя расторгать трудовой договор с работником, если он находится в командировке, отпуске или на больничном. Мы обратились в суд с иском, утверждая, что причины, указанные в приказе, не соответствуют действительности и являются необоснованными. Так что приказ об увольнении должен быть отменен, а Шафаг Гусейнли восстановлена в своей должности». После того, как Низаминский районный суд принял решение в пользу Гусейнли, а Министерство молодежи и спорта с этим решением не согласилось, апелляционная жалоба была направлена на рассмотрение судейской коллегии под председательством судьи Намика Джафарова. «Когда мы узнали, к какому судье попала жалоба, то были обрадованы, - признался адвокат потерпевшей. - Намик Джафаров известен как справедливый и честный судья. На первом заседании судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения, но, вернувшись через пятнадцать минут, объявили, что для вынесения окончательного решения необходимо дополнительно исследовать некоторые вопросы. Очередное заседание назначили через неделю. Но оно так и не состоялось, поскольку судья Намик Джафаров объявил самоотвод и был отстранен от дела, а нам не позволили даже уточнить причину такого решения».