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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Байден отказался от встречи с Зеленским?

01:00 227

Белый дом пока не может анонсировать встречу лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

"На данный момент я не могу подтвердить никакие детали, относящиеся к [высокой] неделе ГА ООН. Мы сможем предоставить больше информации позже", - сказала Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

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