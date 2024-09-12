Байден отказался от встречи с Зеленским?

Белый дом пока не может анонсировать встречу лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

"На данный момент я не могу подтвердить никакие детали, относящиеся к [высокой] неделе ГА ООН. Мы сможем предоставить больше информации позже", - сказала Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.