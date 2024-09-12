Рекорд на бакинской «Формуле-1»: впервые все билеты проданы!

Интерес к Гран-при Азербайджана-2024 превысил все ожидания. На соревнования, которые пройдут 13-15 сентября, не осталось билетов на трибуны. И это еще при том, что, учитывая большой спрос, количество трибун было увеличено с восьми до десяти, а сидячих мест стало больше на 35 процентов.

Обладатели билетов смогут не только посетить гонки, но и воспользоваться развлекательной программой. 4-дневные билеты дают возможность прогуляться по пит-лейну и посетить концерты мировых звезд, которые пройдут 13 и 14 сентября.

Помимо невероятного зрительского интереса, к Гран-при Азербайджана вновь уделяется огромное внимание со стороны СМИ. Аккредитации на бакинскую «Формулу-1» получили около 300 медиа. Примерно 200 журналистов представляют зарубежные СМИ, в том числе Sky Sports, Motorsport, Canal+, Netflix и другие.

Пресс-центр, открытый Операционной компанией Baku City Circuit, рассчитан на 450 человек и отвечает всем требованиям Международной федерации автоспорта. Здесь же проводятся пресс-конференции.

Стоит отметить, что в 2023 году по ТВ и в социальных сетях Гран-при Азербайджана отслеживали 90 миллионов зрителей. В 2022 году, согласно статистике, представленной «Формулой-1», это число было равно 59 миллионам. Учитывая солд-аут в продаже билетов, не исключено, что в этом году будут новые рекордные показатели и по числу зрителей.