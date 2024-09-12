За сутки 122 боестолкновения русских с украинцами

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 122 боевых столкновения, больше всего – на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

Российские войска нанесли по территории Украины ракетные удары из комплекса Искандер-М (59 авиаударов) сбросили 81 КАБ, также задействовали 751 дрон-камикадзе. Вместе с тем россияне совершили 3391 обстрел по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские войска в течение дня трижды атаковали город Волчанск. Восемь раз штурмовали позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой.