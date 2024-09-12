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После ультиматума Путина… Великобритания отступила?

01:23 2131

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в самолете по пути в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Джо Байденом для обсуждения стратегии войны в Украине, ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает ВВС, британского премьера попросили прокомментировать сказанные за несколько часов до этого слова Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного оружия большой дальности будет равнозначно прямому участию стран НАТО в войне с Россией.

Британия, как отмечал в прошлом сам Стармер, считает возможным использование поставляемых ею крылатых ракет Storm Shadow против целей в глубине признанной территории России. Однако в этих ракетах содержатся американские компоненты, и, как сообщает ВВС, судя по утечкам в британской прессе, в правительстве поняли, что Вашингтон считает их использование рискованным, и решили не отступать от позиции главного союзника.

Британский премьер отвечает Путину

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — сказал Стармер.

На просьбу уточнить, считает ли он разрешение Украине на удары британскими ракетами по российской территории актом войны НАТО против России, Стармер ответил: «Во-первых, повторю, это Россия изначально все это начала. Они были причиной конфликта, они действуют незаконно. А у Украины, очевидно, есть право на самооборону. Вот почему мы предоставляем обучение и возможности. И вы знаете, что очевидно, что необходимы дальнейшие обсуждения природы этих возможностей».

Именно это, по словам Стармера, будет предметом его переговоров с Джо Байденом, которые будут касаться стратегии поддержки Украины, «а не только тактики».

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