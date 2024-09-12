После ультиматума Путина… Великобритания отступила?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в самолете по пути в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Джо Байденом для обсуждения стратегии войны в Украине, ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает ВВС, британского премьера попросили прокомментировать сказанные за несколько часов до этого слова Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного оружия большой дальности будет равнозначно прямому участию стран НАТО в войне с Россией.

Британия, как отмечал в прошлом сам Стармер, считает возможным использование поставляемых ею крылатых ракет Storm Shadow против целей в глубине признанной территории России. Однако в этих ракетах содержатся американские компоненты, и, как сообщает ВВС, судя по утечкам в британской прессе, в правительстве поняли, что Вашингтон считает их использование рискованным, и решили не отступать от позиции главного союзника.