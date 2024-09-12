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50 тысяч армян покинули Зангезур
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50 тысяч армян покинули Зангезур

La Repubblica: Украинская армия использует американские пушки 1945 года

01:34 627

России принадлежит военная инициатива во всех зонах сражений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) - и в Курской области, и в Донбассе.

Об этом пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

"Новости фрагментарные, поэтому пока неясно, отдельное ли это выступление или начало крупного маневра, чтобы выбить украинцев с российской территории. <…> Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления", - констатирует автор.

Он указывает, что у противников большая разница в численности людей и превосходство на стороне РФ. Многие украинские новобранцы не успели пройти даже базовую подготовку, пишет обозреватель. Он также отмечает нехватку оружия настолько, что украинцы "используют американские пушки М101 1945 года".

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