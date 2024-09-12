Харрис предупредила Зеленского. Он не верил

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, близкий к спецслужбам США, написал колонку о степени участия вице-президента Камалы Харрис в процессе принятия решений во время войны в Украине и о том, как она вообще реагирует на кризисы.

Игнатиус не называет свои источники, но утверждает, что все они находились рядом с Харрис во время описываемых событий.

До начала полномасштабного вторжения Харрис была вовлечена в обсуждения в администрации в полной мере. В октябре 2021 года (насколько известно из публикаций в прессе, именно тогда разведывательные службы впервые представили президенту Байдену свой вывод о неминуемом российском нападении на Украину) один из участников брифинга вспоминает, что Харрис засыпала вопросами тогдашнего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли: как быстро могут двигаться российские войска? Какие у них есть подразделения? Какие у них возможности?..