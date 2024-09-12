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Харрис предупредила Зеленского. Он не верил

01:54 1007

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, близкий к спецслужбам США, написал колонку о степени участия вице-президента Камалы Харрис в процессе принятия решений во время войны в Украине и о том, как она вообще реагирует на кризисы.

Игнатиус не называет свои источники, но утверждает, что все они находились рядом с Харрис во время описываемых событий.

До начала полномасштабного вторжения Харрис была вовлечена в обсуждения в администрации в полной мере. В октябре 2021 года (насколько известно из публикаций в прессе, именно тогда разведывательные службы впервые представили президенту Байдену свой вывод о неминуемом российском нападении на Украину) один из участников брифинга вспоминает, что Харрис засыпала вопросами тогдашнего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли: как быстро могут двигаться российские войска? Какие у них есть подразделения? Какие у них возможности?..

Зеленский не поверил Харрис. Он до конца сомневался

В феврале 2022 года Мюнхенская конференция по безопасности проходила за несколько дней до начала полномасштабной войны. На конференции присутствовали и Харрис, и президент Украины Владимир Зеленский, и Харрис встретилась с ним лично, чтобы предупредить, что война будет. Зеленский слышал это предупреждение не в первый раз, но все еще сомневался. «Вы ошибаетесь, — прямо сказала ему Харрис. — Они войдут».

Когда война началась, Харрис полностью разделяла и публично отстаивала позицию Джо Байдена о том, что необходимо поддерживать Украину, однако так, чтобы не втянуться в прямой военный конфликт с Россией. Эти цели нередко противоречат друг другу. Один из источников вспоминает, что она въедливо расспрашивала о плюсах и минусах поставок Украине ATACMS.

«Она более жесткая, чем большинство людей думают», — сказал Игнатиусу четырехзвездный генерал, который много раз делал ей доклады. А один из ее сотрудников охарактеризовал ее так: «Она всегда одинаковая, постоянно требует больше информации, старается убедиться, что люди не втирают ей очки». «Ее подход — семь раз отмерь, один отрежь. Но она не боится стрелять», — цитирует Игнатиус.

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