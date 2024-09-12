Ким Чен Ын испытывает реактивную систему для ядерного оружия
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Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из РСЗО (Реактивная система залпового огня) калибра 600 мм нового типа.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
РСЗО калибра 600 мм были поставлены на вооружение Корейской народной армии в 2023 году. В Пхеньяне заявляли, что они могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия.
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