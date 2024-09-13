USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
50 тысяч армян покинули Зангезур
Новость дня
50 тысяч армян покинули Зангезур

В Баку началась «Формула-1». Первые аварии

видео, обновлено 18:06
Отдел спорта
18:06 6193

Лучшим во втором свободном заезде «Формулы-1» был Шарль Леклер.

*** 15:50

Квалификацию в «Формуле-2» выиграл нидерландец Рихард Вершоор из команды Trident.

*** 15:41

Квалификация в «Формуле-2» началась с того, что два пилота команды Campos Racing одновременно въехали в стену.

Это были француз Исак Хаджар и испанец Хосеп Мария Марти.

*** 15:15

Как всегда на бакинской трассе, не обошлось без столкновений.

В барьеры въехали аргентинец Франко Колапинто из Williams и монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

*** 14:43

В первой свободной практике в «Формуле-1» лучшее время показал Макс Ферстаппен, проехавший круг за 1:45.546 секунды.

*** 11:02

В Баку начался гоночный уик-энд.

В эти минуты проходит тренировочный заезд «Формулы-2».

В 13:30 стартует первая практика в «Формуле-1», в 15:00 - квалификация в «Ф-2», а в 17:00 - вторая тренировочная сессия в «Ф-1».

Основная гонка в «Формуле-1» - Гран-при Азербайджана - пройдет 15 сентября.

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 892
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1311
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6503
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 744
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3238
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10204
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2533
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6194
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2045
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2310

ЭТО ВАЖНО

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 892
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1311
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6503
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 744
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3238
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10204
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2533
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6194
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2045
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться