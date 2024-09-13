В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
Лучшим во втором свободном заезде «Формулы-1» был Шарль Леклер.
*** 15:50
Квалификацию в «Формуле-2» выиграл нидерландец Рихард Вершоор из команды Trident.
*** 15:41
Квалификация в «Формуле-2» началась с того, что два пилота команды Campos Racing одновременно въехали в стену.
Это были француз Исак Хаджар и испанец Хосеп Мария Марти.
Totalement dinque ce qui s'est passé.— News F1 (@xars7700) September 13, 2024
Drapeau vert 🟢 !@CanalplusF1 ⬇️#F1 #AzerbaijanGP #F2
pic.twitter.com/dRkEjAEEu4
*** 15:15
Как всегда на бакинской трассе, не обошлось без столкновений.
В барьеры въехали аргентинец Франко Колапинто из Williams и монегаск Шарль Леклер из Ferrari.
Acá el accidente de Franco Colapinto en P1, espero esto no le genere presión mediática, es Baku y su primera vez aquí en un F1, con la esperanza de que esto no le afecte #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iKkCQ38jrH— Tavo Rod (@TavoRod4) September 13, 2024
Leclerc's inchident at turn 11!!#AzerbaijanGP pic.twitter.com/Td1X5IKzqL— FirstSportz F1 (@FirstsportzF1) September 13, 2024
*** 14:43
В первой свободной практике в «Формуле-1» лучшее время показал Макс Ферстаппен, проехавший круг за 1:45.546 секунды.
*** 11:02
В Баку начался гоночный уик-энд.
В эти минуты проходит тренировочный заезд «Формулы-2».
В 13:30 стартует первая практика в «Формуле-1», в 15:00 - квалификация в «Ф-2», а в 17:00 - вторая тренировочная сессия в «Ф-1».
Основная гонка в «Формуле-1» - Гран-при Азербайджана - пройдет 15 сентября.