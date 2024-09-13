В Баку началась «Формула-1». Первые аварии

Квалификация в «Формуле-2» началась с того, что два пилота команды Campos Racing одновременно въехали в стену.

Как всегда на бакинской трассе, не обошлось без столкновений.

*** 14:43

В первой свободной практике в «Формуле-1» лучшее время показал Макс Ферстаппен, проехавший круг за 1:45.546 секунды.

*** 11:02

В Баку начался гоночный уик-энд.

В эти минуты проходит тренировочный заезд «Формулы-2».

В 13:30 стартует первая практика в «Формуле-1», в 15:00 - квалификация в «Ф-2», а в 17:00 - вторая тренировочная сессия в «Ф-1».

Основная гонка в «Формуле-1» - Гран-при Азербайджана - пройдет 15 сентября.