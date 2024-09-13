Украина прорвала российскую границу

Украинские войска прорвали российскую границу у поселка Новый Путь и ведут бои на подступах к Обуховке, пишет z-военкор Тимофей Ермаков. В сети появились видео работы инженерной техники, которая убирает «зубы дракона» на госгранице РФ. При этом Минобороны РФ заявило об отбитии трех атак в районе населенных пунктов — Новый Путь, Медвежье и Веселое. По данным МО, российские войска якобы сорвали две попытки ВСУ атаковать в поселках Камышевка и Борки. На другом участке курского направления, по данным z-пабликов, россияне будто бы вернули хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость.

*** 14:20 Минобороны России сообщило о трех попытках украинской армии прорваться через границу в Курской области. Согласно сводке ведомства, за прошедшие сутки российские военные также отразили контратаку ВСУ и сорвали две попытки атак. Российское оборонное ведомство утверждает, что наступательные действия российских военных продолжаются. 12 сентября сообщалось, что российские военные за двое суток выбили украинскую армию из десяти населенных пунктов в Курской области. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов.

* * * 11:12 Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Предположительно, причина в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).