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Украина прорвала российскую границу

обновлено 16:35
16:35 10208

Украинские войска прорвали российскую границу у поселка Новый Путь и ведут бои на подступах к Обуховке, пишет z-военкор Тимофей Ермаков.

В сети появились видео работы инженерной техники, которая убирает «зубы дракона» на госгранице РФ. При этом Минобороны РФ заявило об отбитии трех атак в районе населенных пунктов — Новый Путь, Медвежье и Веселое.

По данным МО, российские войска якобы сорвали две попытки ВСУ атаковать в поселках Камышевка и Борки. На другом участке курского направления, по данным z-пабликов, россияне будто бы вернули хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость.

*** 14:20

Минобороны России сообщило о трех попытках украинской армии прорваться через границу в Курской области.

Согласно сводке ведомства, за прошедшие сутки российские военные также отразили контратаку ВСУ и сорвали две попытки атак.

Российское оборонное ведомство утверждает, что наступательные действия российских военных продолжаются.

12 сентября сообщалось, что российские военные за двое суток выбили украинскую армию из десяти населенных пунктов в Курской области. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов.

* * * 11:12

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Предположительно, причина в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны РФ ранее заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября. Все эти поселения находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, при этом ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили какие-то из этих поселений, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского.

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ продолжают наступать к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости.

Украинские войска продолжали контратаковать в районах, где российские войска начали контратаки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения «Зубы дракона» на российско-украинской границе юго-западнее Нового Пути (юго-западнее Глушкова) без сопротивления, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наступление.

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