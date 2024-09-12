Шойгу у товарища Кима

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в пятницу совершил визит в Пхеньян, где был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в Совбезе.

«13 сентября делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации С. К. Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. С. К. Шойгу был принят председателем Государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном», - говорится в сообщении.

Отмечается, что встречи помогут реализовать договоренности, достигнутые в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне.