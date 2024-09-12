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У Фидана были «серьезные встречи» в Узбекистане

11:55 1032

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 12 сентября в Ташкенте был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом информирует Anadolu. 

«Это очень важный визит», - сказал турецкий министр журналистам после приема.

Отметив, что это первый раз, когда власти Турции и Узбекистана встречаются в таком формате, Фидан напомнил, что в Узбекистан делегация приехала в составе главы МИД, министра внутренних дел Али Ерликая и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына. По его словам, они в Узбекистане провели очень серьезные встречи.

«В итоге переговоров мы подписали совместную дорожную карту, которая включает в себя области разведки, безопасности, вооруженных сил, культуры, экономического сотрудничества, образования. Это было очень продуктивно. Только что нас принял господин президент (Мирзиёев), где мы еще раз обсудили наши стратегические отношения. Мы рассмотрели, как развиваются отношения между Турцией и Узбекистаном и стратегическая интеграция во всех областях», - сказал Фидан.

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