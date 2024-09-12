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50 тысяч армян покинули Зангезур

Замглавы МИД Ирана посетит Армению

11:58 507

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи прибудет в Армению. Об этом он сообщил в соцсети X после разговора с армянским коллегой Вааном Костаняном.

«Только что получил приветственный звонок от замглавы МИД Армении Ваана Костаняна. Я подтвердил наше желание укреплять отношения со всеми соседями. Я также выразил принципиальную позицию о нерушимости международных границ. С радостью принял его приглашение посетить Ереван», - написал Тахт-Раванчи.

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