Замглавы МИД Ирана посетит Армению
11:58 507
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи прибудет в Армению. Об этом он сообщил в соцсети X после разговора с армянским коллегой Вааном Костаняном.
«Только что получил приветственный звонок от замглавы МИД Армении Ваана Костаняна. Я подтвердил наше желание укреплять отношения со всеми соседями. Я также выразил принципиальную позицию о нерушимости международных границ. С радостью принял его приглашение посетить Ереван», - написал Тахт-Раванчи.
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