Спецслужбы Турции уничтожили террориста из «красного списка»
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции на севере Ирака нейтрализовала террориста PKK/KCK Азада Акынджи, который отвечал за деятельность террористической организации в лагере «Махмур».
Anadolu со ссылкой на источников в силах безопасности сообщает, что турецкие спецслужбы установили местонахождение боевика под кодовым именем «Адыл Мардин», значившегося в «красном списке» разыскиваемых за терроризм лиц. Акынджи был нейтрализован точечной операцией в районе Махмур, в 160 километрах от турецкой границы.