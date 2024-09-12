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50 тысяч армян покинули Зангезур

Спецслужбы Турции уничтожили террориста из «красного списка»

11:59 703

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции на севере Ирака нейтрализовала террориста PKK/KCK Азада Акынджи, который отвечал за деятельность террористической организации в лагере «Махмур».

Anadolu со ссылкой на источников в силах безопасности сообщает, что турецкие спецслужбы установили местонахождение боевика под кодовым именем «Адыл Мардин», значившегося в «красном списке» разыскиваемых за терроризм лиц. Акынджи был нейтрализован точечной операцией в районе Махмур, в 160 километрах от турецкой границы.

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