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Как дешевые дроны унизили дорогие танки

The Wall Street Journal
12:16 1984

Дроны на войне в Украине унизили танки и изменили правила игры. Теперь стороны переосмысливают, как адаптироваться к новым реалиям современной войны.

Как пишет The Wall Street Journal, когда-то танки были королями поля боя. Но дешевые дроны могут вмиг превратить их в груду металла. Это стало причиной того, что стороны стали экономнее применять танки.

В ответ на новые угрозы армии добавляют в танки технологию обнаружения и защиты от беспилотников, а также изучают изменения в конструкции, чтобы сделать тяжелую бронированную технику более маневренной. Тактика боя уже меняется, а уроки из Украины интегрируются в обучение.

"В ближайшей перспективе нам совершенно необходимо срочно внести некоторые изменения, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", - сказал генерал армии США Джеймс Рейни.

Переосмысление будущего бронетехники - признак того, как дроны меняют форму войны. Адаптация танков к эпохе БПЛА жизненно важна, если западные армии хотят сохранить свое превосходство в обычных войнах. Танки уже адаптировались к самолетам и противотанковым ракетам. На очереди беспилотники.

Украина применила британские танки в Курском вторжении. Это свидетельство того, что машина, которую британская армия впервые выкатила в 1916 году, все еще имеет роль в быстрых маневрах, хотя в этом случае силы Киева встретили легковооруженные солдаты срочной службы с небольшим прикрытием беспилотников.

На протяжении большей части войны украинские войска, оснащенные лучшими западными танками, выводили их из строя за несколько часов. 47 украинская бригада надеялась "Абрамсами" пробить российскую оборону. Впрочем, надежды не оправдались. Из 31 танка Abrams, которые США отправили в Украину, шесть были уничтожены. Остальные сейчас используются очень редко.

Среди других западных танков, отправленных в Украину, 12 из 18 более новых моделей немецкого производства Leopard были уничтожены или повреждены, сообщает Oryx. По словам аналитиков, Россия также понесла большие потери в танках.

"Как только вы выезжаете на дорогу, вас видит беспилотник, а затем вас обстреливают артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами", - сказал водитель одного из "Абрамсов" с позывным "Смелик".

В начале войны командиры часто прятали свои танки и другую бронетехнику, копая окопы и маскируя их. Затем они появлялись, чтобы стрелять по врагу при попытке атаки. Но сегодня почти невозможно спрятаться от беспилотников.

"Когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковый поединок и защищать пехоту, а теперь - умение вести скрытый огонь и быстро отступать", - рассказал командир роты танкистов Антон Гавриш.

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