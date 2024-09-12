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Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти

Отдел информации
12:24 3993

В преддверии глобального климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года, возникли разногласия по поводу реализации ранее достигнутого соглашения о прекращении использования нефти и газа до 2050 года, достигнутого в Дубае. Financial Times сообщает, что западные страны, участвующие в глобальных климатических переговорах, утверждают, что некоторые нефтяные страны демонстрируют «согласованные усилия» по замедлению процесса реализации этого соглашения.

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Представители западных стран сообщили, что на саммите в Баку они хотят сосредоточить основное внимание на обсуждении отказа от ископаемого топлива, однако некоторые нефтяные страны и их «союзники» оказывают сопротивление этому.

На COP28 в Дубае в декабре прошлого года почти 200 стран согласились отказаться от ископаемого топлива в энергосистемах к 2050 году и утроить мощность возобновляемой энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году.

Но переговорщики заявили, что группа стран, включая Саудовскую Аравию, Россию и Боливию, которые исторически оказались блоком любого глобального соглашения о постепенном отказе от использования ископаемого топлива, снова препятствуют прогрессу.

Один из переговорщиков из крупной западной страны сказал, что «некоторые страны явно сопротивляются» в обсуждениях соглашения по ископаемому топливу.

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Представители западных стран заявили, что если обсуждение реализации соглашений, достигнутых на саммите COP28 в Дубае, не станет приоритетом, это может поставить под сомнение успех саммита в Баку.

Источник в Евросоюзе также подтвердил: западные страны настаивают на том, чтобы на саммите в Баку основное внимание уделялось обсуждению отказа от нефти и газа, а также процессу работы над консенсусом, достигнутым в Дубае.

Представитель одной из западных стран отметил, что в настоящее время обсуждения проходят напряженно, и существует риск того, что крупные эмитенты из группы развивающихся стран заблокируют любой прогресс в реализации соглашений, достигнутых в Дубае.

На конференции COP29 страны должны договориться о новой глобальной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата, при этом страны спорят о том, какой должна быть сумма, кто платит и какова ее структура. На выходных правительства африканских стран призвали выделить более 1 трлн фунтов стерлингов в год на финансирование мер по борьбе с изменением климата.

Председательство ОАЭ на COP28 заявило, что «сохраняет неустанное внимание к реализации» Дубайского соглашения, официально называемого Консенсусом ОАЭ, включая проведение обсуждений по энергетическому переходу в Берлине в начале этого года. Оно заявило, что «также неустанно работает с G7 и G20».

Председательство Азербайджана на COP29 заявило, что официальный Баку «неоднократно подчеркивал важность достижения прогресса в деле смягчения последствий, что включает среди прочего отказ от ископаемого топлива».

Баку заявил, что прилагает «все усилия, чтобы подтолкнуть стороны к достижению общей позиции и инклюзивных результатов».

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