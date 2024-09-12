На бакинском бульваре выявили нарушения: за дело возьмется Генпрокуратура

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями, выявленными по итогам аудита в Управлении приморского бульвара и подведомственных ему структур.

Как сообщили в Палате, соответствующее решение было принято на заседании коллегии, посвященном итогам аудита использования государственных средств и имущества в Управлении приморского бульвара.

Аудит охватил средства в размере 47,9 млн манатов, выделенные управлению в период с 2021 по 2023 годы.