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Обновленная взлетно-посадочная полоса в Бакинском аэропорту

12:35 1275

В Международном аэропорту Гейдар Алиев после капитального ремонта вновь введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса 17/35.

В сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев говорится, что работы по реконструкции, начавшиеся в январе этого года, включали полную замену искусственно-асфальтобетонного покрытия ВПП, модернизацию курсо-глиссадной системы (ILS), усовершенствование дренажных систем, капитальный ремонт существующих рулежных дорожек и строительство трех дополнительных новых.

Длина полосы составляет 3200 метров, ширина – 60 метров. Общая длина отремонтированных и вновь построенных рулежных дорожек – 4332 метра, ширина – 44 метра.

«Реконструкция ВПП является важной частью стратегического плана по модернизации инфраструктуры аэропорта, направленного на повышение операционной надежности и обеспечение максимального уровня безопасности полетов», – сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов. - Использование передовых технологий и качественных материалов позволяет существенно продлить срок службы полосы и улучшить эксплуатационные показатели».

«В результате слаженной деятельности соответствующих служб аэропорта процесс реконструкции был проведен в кратчайшие сроки с соблюдением нормативных требований и авиационных правил. Обновленная взлетно-посадочная полоса полностью соответствует международным стандартам безопасности и, как и прежде, способна принимать все типы воздушных судов. Несмотря на масштаб проекта, в этот период в Бакинском аэропорту продолжалось бесперебойное обеспечение полетов», - сказано в сообщении аэропорта.

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