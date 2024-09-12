Встреча в Нью-Йорке может стать ключевой для Украины
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США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России, пишет издание Politico.
Не исключается, что об этом будет заявлено в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow. Разрешение США на применение этих ракет необходимо, поскольку они используются в тандеме с американскими системами.
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