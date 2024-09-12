USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
50 тысяч армян покинули Зангезур
Новость дня
50 тысяч армян покинули Зангезур

В России «нашли выход»: платная учеба для детей мигрантов

12:53 886

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования. Об этом известил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

«Причина обсуждается давно – дети иностранных работников в массе своей просто не готовы учиться на одном уровне. Мешают их базовая учебная подготовка (точнее, ее фактическое отсутствие), еле отлипающее от нуля знание русского языка, демонстративная неготовность к основным нормам и правилам поведения на нашей территории и замещение их своими, чуждыми для традиционной этнокультурной матрицы России», – заявил Нилов.

По его словам, если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе. Чтобы полученные деньги шли в бюджет и тратились на «донастраивание внутренней системы образования».

Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 113
Кремль рассказал о разногласиях с Турцией
Кремль рассказал о разногласиях с Турцией
13:51 376
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
12:24 4010
Госагентство о фейковых учебных заведениях
Госагентство о фейковых учебных заведениях
13:16 897
Германия срывает крупные проекты Турции
Германия срывает крупные проекты Турции наша корреспонденция
12 сентября 2024, 23:27 6776
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
12 сентября 2024, 20:36 5521
На бакинском бульваре выявили нарушения: за дело возьмется Генпрокуратура
На бакинском бульваре выявили нарушения: за дело возьмется Генпрокуратура
12:33 2534
Тело турецкой активистки отправили из Баку в Стамбул
Тело турецкой активистки отправили из Баку в Стамбул
11:42 2493
Подозрительное решение судьи Джафарова
Подозрительное решение судьи Джафарова странные дела; все еще актуально
12 сентября 2024, 23:52 9994
Россия контратакует, а ВСУ продвигаются
Россия контратакует, а ВСУ продвигаются что происходит в Курской области
11:12 3937
Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»
Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»
12 сентября 2024, 22:13 11535

ЭТО ВАЖНО

Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 113
Кремль рассказал о разногласиях с Турцией
Кремль рассказал о разногласиях с Турцией
13:51 376
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
12:24 4010
Госагентство о фейковых учебных заведениях
Госагентство о фейковых учебных заведениях
13:16 897
Германия срывает крупные проекты Турции
Германия срывает крупные проекты Турции наша корреспонденция
12 сентября 2024, 23:27 6776
Эрдоган забирает и арабский мир
Эрдоган забирает и арабский мир наша корреспонденция
12 сентября 2024, 20:36 5521
На бакинском бульваре выявили нарушения: за дело возьмется Генпрокуратура
На бакинском бульваре выявили нарушения: за дело возьмется Генпрокуратура
12:33 2534
Тело турецкой активистки отправили из Баку в Стамбул
Тело турецкой активистки отправили из Баку в Стамбул
11:42 2493
Подозрительное решение судьи Джафарова
Подозрительное решение судьи Джафарова странные дела; все еще актуально
12 сентября 2024, 23:52 9994
Россия контратакует, а ВСУ продвигаются
Россия контратакует, а ВСУ продвигаются что происходит в Курской области
11:12 3937
Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»
Лукашенко обратился к Пашиняну: «Ты же сам признал, что Карабах – это Азербайджан. Кто тебя за язык тянул?»
12 сентября 2024, 22:13 11535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться