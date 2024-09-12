В России «нашли выход»: платная учеба для детей мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования. Об этом известил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

«Причина обсуждается давно – дети иностранных работников в массе своей просто не готовы учиться на одном уровне. Мешают их базовая учебная подготовка (точнее, ее фактическое отсутствие), еле отлипающее от нуля знание русского языка, демонстративная неготовность к основным нормам и правилам поведения на нашей территории и замещение их своими, чуждыми для традиционной этнокультурной матрицы России», – заявил Нилов.

По его словам, если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе. Чтобы полученные деньги шли в бюджет и тратились на «донастраивание внутренней системы образования».